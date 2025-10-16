Aseguran armas y 300 kilos de marihuana en Nuevo Laredo

Autoridades federales lograron el aseguramiento de armas, cargadores, cartuchos, droga y un vehículo durante un operativo en Nuevo Laredo

El Gabinete de Seguridad dio a conocer los eventos del martes 14 de octubre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Mediante un comunicado se informó que en Nuevo Laredo, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano aseguraron dos armas largas, 14 cargadores, 420 cartuchos, 300 kilos de marihuana y un vehículo.

El costo de la droga asegurada es de un millón de pesos.

Además, en acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad se llevaron a cabo detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en: Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Tabasco, y Veracruz.

La estrategia contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.