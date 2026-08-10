Aseguran 350 tortugas asiáticas en Aeropuerto de Matamoros

Detalló que actualmente los ejemplares se encuentran bajo cuidado, mientras se prepara su liberación en un entorno adecuado para su supervivencia

Un total de 350 tortugas de origen asiático fueron aseguradas en el Aeropuerto de Matamoros, luego de que se detectara su traslado irregular desde la Ciudad de México, en un caso que ha encendido las alertas por tráfico de fauna silvestre.

Elías Ibarra, titular de Conibio Global, informó que los ejemplares fueron enviados por una persona de origen asiático y, tras su llegada a esta frontera, se notificó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), instancia que posteriormente hizo entrega de los animales a la organización para su resguardo.

“El objetivo era enviarlas a Estados Unidos para consumo humano, lo cual es muy triste”, expresó Ibarra al referirse al destino final que tendrían las tortugas.

Preparan su liberación en un entorno adecuado

Detalló que actualmente los ejemplares se encuentran bajo cuidado, mientras se prepara su liberación en un entorno adecuado para su supervivencia, al tratarse de especies silvestres.

En este sentido, explicó que la zona más viable para su reintegración es la Reserva de la Biósfera El Cielo, donde se buscará garantizar las condiciones necesarias para su adaptación.

Finalmente, adelantó que en los próximos días o semanas se estará convocando a la ciudadanía para participar en la liberación de las tortugas, como parte de las acciones de conservación y concientización ambiental.