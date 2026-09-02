Aseguran 164,000 litros de hidrocarburo y equipo en Matamoros

Entre lo asegurado se encuentran tres tractocamiones, 47 autotanques, 12 motobombas, un generador de energía eléctrica y cinco cubitanques de plástico

Más de 164,000 litros de hidrocarburo fueron asegurados durante un cateo realizado en un inmueble de Matamoros, como parte de un operativo en el que participaron autoridades federales, estatales y personal de Petróleos Mexicanos.

La diligencia estuvo a cargo de elementos del Ejército Mexicano, la Fiscalía General de la República, Policía Estatal y trabajadores de PEMEX, quienes localizaron una importante cantidad de combustible, además de equipo empleado presuntamente para su almacenamiento y traslado.

Entre lo asegurado se encuentran tres tractocamiones, 47 autotanques, 12 motobombas, un generador de energía eléctrica y cinco cubitanques de plástico.

El inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades y tanto el hidrocarburo como los vehículos y demás objetos localizados fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente.

La investigación continuará para establecer el origen del combustible y determinar si existe responsabilidad de personas relacionadas con su almacenamiento o distribución.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas por estos hechos.