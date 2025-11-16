Aseguran 128 kilos de presunta droga en límites con Nuevo León

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que se decomisaron 128 kilogramos de posible metanfetamina que eran trasladados a bordo de un tractocamión sobre la carretera Nuevo Laredo-Anáhuac, en los límites con el estado de Nuevo León.
De acuerdo con las autoridades, esto ocurrió el pasado 12 de noviembre, cuando personal de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano revisaron el contenido de un tractocamión y encontraron al menos 58 paquetes que contenían la presunta droga.
Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes.
Cabe destacar que el valor monetario de lo incautado ronda entre los 34.6 millones de pesos.