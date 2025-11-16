Aseguran 128 kilos de presunta droga en límites con Nuevo León

El valor monetario de las sustancias ilícitas incautadas en el municipio de Nuevo Laredo ronda en los más de 34.6 millones de pesos

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que se decomisaron 128 kilogramos de posible metanfetamina que eran trasladados a bordo de un tractocamión sobre la carretera Nuevo Laredo-Anáhuac, en los límites con el estado de Nuevo León.

De acuerdo con las autoridades, esto ocurrió el pasado 12 de noviembre, cuando personal de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano revisaron el contenido de un tractocamión y encontraron al menos 58 paquetes que contenían la presunta droga.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

Cabe destacar que el valor monetario de lo incautado ronda entre los 34.6 millones de pesos.