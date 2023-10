Asegura titular de Educación que sigue firme en su puesto

Después de los señalamientos del secretario general de la sección 30 del SNTE en Tamaulipas, Arnulfo Rodríguez Treviño, en el sentido de no aceptar ningún tipo de trato con las autoridades de la Secretaría de Educación, y en dónde además solicitara la renuncia de la titular de la dependencia, fue la misma funcionaria quien respondió al respecto.

Lucía Aimé Castillo Pastor aseguró que seguirá dentro del gabinete hasta que el titular del poder ejecutivo disponga lo contrario.

"Respecto a mi participación, creo que hay una sola persona que tiene no solo voluntad, sino legalmente la facultad de decidir mi presencia en el gabinete y yo me siento honrada de la oportunidad que me ha brindado para coordinar los esfuerzos de la Secretaría de Educación y permanecer hasta en tanto él determine una situación distinta", dijo Castillo Pastor.

Ante la situación que se vive en Tamaulipas del paro de labores en las escuelas del nivel básico, la titular de la SET dijo en conferencia de prensa que mantiene su postura de respeto y de reconocimiento a la investidura del líder magisterial en la entidad.

Aseguró que continuarán con la mesa de negociacion SET-SNTE, y que existe plena voluntad del gobernador Américo Villarreal Anaya de mantener el diálogo y respeto hacia los trabajadores de la educación en Tamaulipas.