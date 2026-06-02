Asegura Protección Civil estar lista para temporada de ciclones

Protección Civil hizo un llamado para identificar los refugios cercanos, resguardar documentos oficiales y preparar una mochila de emergencia

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población, el Coordinador Estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, anunció formalmente el inicio de la Temporada de Ciclones Tropicales 2026 este 1 de junio, exhortando a la ciudadanía a tomar medidas preventivas inmediatas.

Ante la llegada de este periodo, el funcionario hizo un llamado a los tamaulipecos para identificar los refugios temporales más cercanos, resguardar documentos oficiales en bolsas herméticas y preparar una mochila de emergencia con suministros básicos.

De acuerdo con los modelos meteorológicos, se estima la formación de entre 13 y 15 fenómenos en el océano Atlántico, de los cuales se prevé que entre 5 y 7 alcancen la categoría de huracán. González de la Fuente señaló que, aunque la presencia del fenómeno de "El Niño" podría reducir la actividad ciclónica en el Atlántico al desplazarla hacia el Pacífico, el estado no se relaja en su vigilancia.

"El área de meteorología trabaja constantemente. Estamos coordinados con las direcciones municipales, dependencias federales como la SEDENA, SEMAR, CONAGUA, Guardia Nacional y CFE, así como con todas las instancias del gobierno estatal para atender cualquier contingencia", afirmó el coordinador.

El pronóstico para el mes de junio indica condiciones de alta humedad. Se espera que a partir de este martes comiencen a presentarse las primeras precipitaciones significativas.

Las autoridades mantienen especial atención en la zona costera y en municipios que históricamente han sufrido afectaciones por depresiones tropicales, tales como Llera, Xicoténcatl, Gómez Farías y El Mante, donde las experiencias de años anteriores han dejado lecciones clave para la gestión de riesgos.

Protección Civil reitera que se encuentra preparada y en alerta permanente para responder de manera eficiente ante cualquier situación que pudiera derivarse de los fenómenos meteorológicos en los próximos meses.