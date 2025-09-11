Asegura Operativo Frontera Norte armas en Reynosa y Tula

Autoridades dan a conocer los aseguramientos obtenidos en municipios de Tamaulipas como parte de la Operación Frontera Norte

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó sobre el reforzamiento de las acciones que se realizan en cinco estados fronterizos, exponiendo los resultados obtenidos de la Operación Frontera Norte del día 9 de septiembre de 2025.

En Reynosa, se aseguraron cinco armas largas, 104 cargadores, cartuchos, equipo táctico, dos vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal y un inmueble.

En Tula, se detuvo a ocho personas, se aseguraron nueve armas de fuego, una subametralladora, 35 cargadores, 2,640 cartuchos, nueve chalecos tácticos, dos cascos balísticos y tres vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal.

Desde el inicio de la operación de la “Operación Frontera Norte”, el día 5 de febrero de 2025, se ha realizado la detención de 7,122 personas y el aseguramiento de 5,541 armas de fuego, 980,371 cartuchos de diversos calibres, 26,448 cargadores, 94,461.4 kg de droga, entre ellos, 386.9 kg de fentanilo, 4,768 vehículos y 864 inmuebles.

Estas acciones se realizan en 18 ciudades de los estados fronterizos de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en el caso de este último se realizan los operativos por parte de las fuerzas federales en las localidades de Ciudad Mier, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo.

Esta operación busca fortalecer la seguridad en la frontera y combatir el tráfico de drogas, armas, y migración ilegal.