Arriesgan personas ciegas su vida al caminar por Reynosa

La Fundación Mirada de Esperanza alertó sobre los riesgos que enfrentan diariamente las personas ciegas y con baja visión en Reynosa

En el marco del Día Internacional del Bastón Blanco, la Fundación Miradas de Esperanza hizo un llamado a la ciudadanía y a las autoridades para mejorar las condiciones de movilidad de las personas ciegas y con baja visión, quienes diariamente enfrentan obstáculos en las calles de Reynosa.

Norma Angélica Ruiz Ramírez, directora de Miradas de Esperanza, señaló que los baches, las banquetas en mal estado y los trabajos de reparación sin condiciones adecuadas de seguridad dificultan el desplazamiento de este sector de la población.

“Dejan algún bache o algún trabajo que están haciendo en la banqueta, o no se preocupan por reparar la banqueta que tienen. Si hacen algún arreglo, quedan muy disparejas. En eso sí necesitamos apoyo completamente, en que mantengan libres las guías”, expresó.

Las personas con discapacidad visual suelen memorizar sus trayectos para desplazarse con mayor seguridad; sin embargo, cualquier modificación u obstáculo inesperado puede ponerlas en riesgo. Alejandra Sánchez, diagnosticada con baja visión, explicó que las obras en las calles representan una dificultad cotidiana.

“Ahorita esta calle que está a mis espaldas la están remodelando. Hace días caminé por ahí y no sabía que la estaban remodelando, entonces sí se vuelve muy complicado, porque no hay empatía de la gente, no hay la infraestructura en la ciudad”, comentó.

Añadió que, aunque existen guías táctiles en algunos puntos de la zona centro, como la calle peatonal Hidalgo y los alrededores de la plaza principal, estas no cubren toda la ciudad, lo que limita la movilidad independiente de las personas con discapacidad visual.

Otra de las dificultades es el transporte público, debido a la falta de paradas establecidas y a que algunas unidades no se detienen adecuadamente para recoger a los pasajeros, situación que complica sus traslados.

Alejandra relató el caso de un compañero completamente ciego que vive en el sector de La Retama y se desplaza solo hasta la fundación, por lo que requiere apoyo para llegar a una parada del transporte.

“Es un problema bien grande el transporte público, porque no hay una parada establecida. Los camiones no se paran a recoger al peatón debidamente”, advirtió.

Además de promover la concientización social, Miradas de Esperanza ofrece educación especializada a personas con ceguera y baja visión, con programas de rehabilitación que buscan fortalecer su autonomía.

Ruiz Ramírez explicó que los alumnos reciben capacitación en sistema Braille, orientación y movilidad, además de formación artística. Destacó que todos aprenden a tocar al menos un instrumento musical y participan en la Orquesta Mires.

La fundación reiteró la importancia de construir una ciudad más accesible, con banquetas seguras, guías táctiles libres de obstáculos y un transporte público que permita a las personas con discapacidad visual desplazarse con mayor independencia y seguridad.