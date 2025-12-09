Arriba Frente Frío número 19 acompañado de ráfagas de viento

Autoridades instaron a la ciudadanía a que se encuentren en constante monitoreo de las fuentes oficiales ante cualquier modificación del pronóstico

El Frente Frío número 19 ingresó a la entidad durante la mañana de este lunes, acompañado de ráfagas de viento que oscilan entre los 40 y 60 km/h.

La masa de aire frío ocasionará que la región Cañera y parte de la zona sur reporten temperaturas mínimas de hasta 4° centígrados.

Se estima que las temperaturas oscilen entre los 7° y 16° centígrados. Estas son las condiciones climatológicas estimadas para las regiones:

Zona Norte y Llanos de San Fernando : 7° a 11°C

: 7° a 11°C Zona Centro: 9º a 13ºC

9º a 13ºC Zona Cañera: 11° a 15ºC

11° a 15ºC Zona Sur: 12º a 16ºC

