Arriba Frente Frío número 19 acompañado de ráfagas de viento

El Frente Frío número 19 ingresó a la entidad durante la mañana de este lunes, acompañado de ráfagas de viento que oscilan entre los 40 y 60 km/h.
La masa de aire frío ocasionará que la región Cañera y parte de la zona sur reporten temperaturas mínimas de hasta 4° centígrados.
Se estima que las temperaturas oscilen entre los 7° y 16° centígrados. Estas son las condiciones climatológicas estimadas para las regiones:
- Zona Norte y Llanos de San Fernando: 7° a 11°C
- Zona Centro: 9º a 13ºC
- Zona Cañera: 11° a 15ºC
- Zona Sur: 12º a 16ºC
Autoridades instaron a la ciudadanía a que se encuentren en constante monitoreo de las fuentes oficiales, ante cualquier modificación en las condiciones climatológicas previstas para la entidad.