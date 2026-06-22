Arrestan a sospechoso por feminicidio de Perla Guadalupe Ramos

Las indagatorias permitieron su identificación gracias a imágenes captadas por cámaras de videovigilancia en domicilios cercanos al lugar de los hechos

Elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ejecutaron una orden de aprehensión contra Alan Fabián “N”, de 25 años, señalado como presunto responsable del feminicidio de una mujer localizada sin vida días atrás en un salón de actos abandonado de la colonia Solidaridad.

La detención se realizó en el sector Invasión Los Ángeles, específicamente en el cruce de las calles José Carretero y Solidaridad. Según datos recabados, el detenido trabajaba como limpiavidrios y actualmente no contaba con empleo formal.

Cámaras de vigilancia ayudaron a identificar al sospechoso

Las indagatorias permitieron su identificación gracias a imágenes captadas por cámaras de videovigilancia instaladas en domicilios cercanos al lugar de los hechos, lo que facilitó su ubicación y captura.

La víctima fue hallada en un inmueble abandonado situado en las calles Mar de Cortés y Eduardo Chávez. Desde las primeras investigaciones, autoridades consideraron la posibilidad de que hubiera sido víctima de agresión sexual, lo cual posteriormente fue confirmado.

Investigan presunto asalto y agresión sexual

De acuerdo con la información preliminar, el ahora detenido presuntamente habría asaltado a la mujer, privándola de la vida y posteriormente cometiendo abuso sexual.

La víctima fue identificada como Perla Guadalupe Ramos, de 42 años de edad, quien presuntamente fue llevada por la fuerza hasta el sitio donde fue encontrada.

Tras su detención, será un juez de control quien defina en las próximas horas la situación jurídica del imputado, incluyendo la legalidad de su captura, su posible vinculación a proceso y las medidas cautelares que correspondan.

Fotografías: Enlace MX