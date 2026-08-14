Arrestan a hombre por supuestamente embarazar de niña de 11 años

La atención que generó el caso se debe a que la víctima, de 11 años, fue hallada embarazada y luego fue puesta bajo protección del Sistema DIF Matamoros

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas ha confirmado que Sirenio "N", quien es el padrastro y también es conocido como Irenio Ruiz, fue detenido por ser el posible culpable de la agresión sexual contra la menor de 11 años que había sido reportada embarazada en Matamoros días atrás.

La captura se llevó a cabo por medio de una orden judicial por el crimen de violación equiparada agravada, que surgió de una pesquisa vinculada con sucesos ocurridos en una vivienda situada en la colonia Infonavit Satélite.

Según la Fiscalía, un juez de Control de la Tercera Región Judicial emitió la orden después de que las pesquisas determinaran que el acusado habría agredido sexualmente a la víctima. Después de ser detenido, fue puesto a disposición de la autoridad pertinente para que el proceso penal siguiera adelante.

La atención que generó el caso se debe a que la víctima, de 11 años, fue hallada embarazada y luego fue puesta bajo protección del Sistema DIF Matamoros. En su momento, las autoridades informaron que la menor recibió atención médica porque se hallaba en condiciones inadecuadas y que su madre la acompañó.

Como parte de los antecedentes relacionados con el caso, se reveló anteriormente que Irenio Ruiz estaba en un registro estadounidense de ofensores sexuales.

Según la información que había salido a la luz, en 2005 fue condenado en Florida por un delito sexual perpetrado contra una niña de 12 años y luego deportado a México en 2018.

Las autoridades intervinieron debido a la condición de vulnerabilidad en que se hallaba la niña. El DIF Matamoros se hizo cargo de su protección mientras estaba bajo tratamiento médico y después se consideró que permaneciera bajo resguardo institucional.

El fiscal anunció que persistirá con las acciones legales pertinentes para presentar ante la justicia a aquellos que sean indicados como presuntos culpables de actos criminales y buscar que se haga justicia para los damnificados y sus familias.

Sirenio "N" ahora debe afrontar el proceso penal correspondiente, y será la autoridad judicial la responsable de decidir su situación jurídica a medida que el procedimiento progrese.