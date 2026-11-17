Las labores marítimas tuvieron que suspenderse temporalmente debido a las condiciones climatológicas adversas registradas durante este día

La Secretaría de Marina (SEMAR) mantiene un operativo de vigilancia marítima y terrestre en las costas de Matamoros, luego de la explosión de un cohete espacial frente a las costas de Texas, Estados Unidos, con el objetivo de detectar posibles fragmentos que pudieran llegar a territorio mexicano.

A través del Sector Naval de Matamoros, personal de la Armada de México ha realizado recorridos en aguas nacionales con una Patrulla Oceánica y dos embarcaciones tipo BR. Sin embargo, hasta el momento no se han localizado restos del propulsor espacial en aguas mexicanas ni en las playas que corresponden a esta jurisdicción.

Marina suspende temporalmente recorridos marítimos en Matamoros

Las labores marítimas tuvieron que suspenderse temporalmente debido a las condiciones climatológicas adversas registradas durante este día, por lo que serán reanudadas una vez que existan condiciones seguras para la navegación.

De manera simultánea, elementos de Infantería de Marina mantienen recorridos de vigilancia por las playas de Matamoros para identificar cualquier posible fragmento que pudiera arribar a la costa, sin que hasta ahora se hayan reportado hallazgos.

Operativo busca prevenir riesgos ambientales por residuos espaciales

La dependencia federal señaló que el operativo busca detectar posibles afectaciones al ecosistema, prevenir riesgos de contaminación marina y proteger tanto el medio ambiente como la integridad de las personas ante la eventual llegada de residuos espaciales.