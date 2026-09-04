Arranca operativo de pagos de Bienestar en Reynosa

La directora de Programas Federales pidió a los beneficiarios organizar sus tiempos y tomar precauciones para realizar el cobro de manera segura

La Secretaría de Bienestar inició en la frontera de Reynosa el operativo de pago de los programas sociales dirigidos a adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres beneficiarias de pensiones económicas.

Lucila Calvillo, directora de Programas Federales en Reynosa, informó que durante estos días se atenderá a miles de beneficiarios, por lo que pidió tener paciencia, mantenerse hidratados y evitar permanecer por periodos prolongados bajo el sol debido a las altas temperaturas.

La funcionaria explicó que los beneficiarios también tienen la opción de acudir a centros comerciales que cuentan con cajeros, donde pueden realizar alguna compra y posteriormente retirar parte de sus recursos, como una alternativa para evitar las concentraciones en los puntos de pago.

Sobre los requisitos, señaló que es importante acudir con copia de la credencial del INE y la CURP, además de presentar la cintilla correspondiente en caso de que el beneficiario no cuente con otro medio de cobro.

Calvillo destacó que en esta región se estima que entre 30 mil y 50 mil personas reciben alguno de los apoyos destinados a adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres.

La directora de Programas Federales pidió a los beneficiarios organizar sus tiempos y tomar precauciones para realizar el cobro de manera segura, principalmente ante las condiciones de calor que se registran actualmente en Reynosa.

Al referirse al operativo, explicó que se trata de una jornada de atención para los distintos sectores beneficiarios de los programas de Bienestar y reiteró el llamado a acudir con la documentación necesaria.

Lucila Calvillo, directora de Programas Federales en Reynosa:

“El operativo de pago, tanto para adulto mayor, personas con discapacidad y mujeres, Bienestar, ahorita les comentaba a los beneficiarios tener un poquito de paciencia, venir almorzados, hidratarse también, o pueden también acudir a los centros comerciales. En los centros comerciales, directamente ahí con el cajero, pueden ir ellos a cobrar, comprar algún producto y ahí también pueden retirar”.

Agregó que los beneficiarios deben presentar la documentación requerida para facilitar el proceso de pago.

“Lo que les pedimos es la copia de la INE, CURP; en caso de que no traigan medio de cobro, la cintilla que se les da también en una sola copia. Hay que agregar todo. En esta zona somos como 30 mil o 50 mil personas, tanto mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad”, señaló.