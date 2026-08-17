Arranca obra de viaducto elevado en el sur de Tamaulipas

Colocaron la primera piedra del Viaducto Elevado Tampico-Altamira, obra vial con inversión superior a 6 mil millones de pesos.

Con una inversión superior a los 6 mil millones de pesos, fue colocada la primera piedra para la construcción del Viaducto Elevado Tampico-Altamira, una obra de infraestructura que permitirá agilizar la movilidad en la zona sur de Tamaulipas y que contempla una primera etapa de aproximadamente 4.5 kilómetros, con un periodo de ejecución estimado de 20 a 21 meses.

Durante el acto, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, destacó que se trata de una obra histórica para la entidad, al señalar que el viaducto permitirá potencializar el desarrollo de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, además de generar empleos y actividad económica durante su construcción.

Informó que el proyecto representará una inversión de más de 6 mil millones de pesos; la obra se suma a otros proyectos estratégicos que actualmente se ejecutan en Tamaulipas y que buscan fortalecer la infraestructura y generar mejores condiciones para el crecimiento económico de la entidad.

En un plazo de aproximadamente 20 a 21 meses podría concluirse la primera etapa del viaducto, lo que permitirá contar con una nueva alternativa de circulación elevada para una de las zonas metropolitanas más importantes del estado.

El secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya, relacionó esta obra con el futuro Corredor Golfo Norte, cuya construcción, dijo, está prevista para comenzar hacia finales de 2026 y contempla una inversión cercana a los 40 mil millones de pesos, con una conexión desde el sur de Tamaulipas hacia Ciudad Victoria y posteriormente hasta Reynosa.

El alcalde sostuvo que, una vez que ambas obras entren en operación, los beneficios para la población se reflejarán principalmente en menores tiempos de traslado y una mayor conectividad, más allá de las cifras de inversión.

El Viaducto Elevado Tampico-Altamira representa así uno de los proyectos de infraestructura vial más importantes actualmente proyectados para el sur de Tamaulipas y busca acompañar el crecimiento urbano, industrial y logístico de la zona metropolitana integrada por Tampico, Ciudad Madero y Altamira.