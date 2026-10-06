Arranca entrega de equipamiento escolar en Tamaulipas

El Gobierno de Tamaulipas inició la entrega de equipo a planteles de educación básica de los 43 municipios para fortalecer las condiciones de aprendizaje

Con una inversión de 40 millones de pesos, el gobernador Américo Villarreal Anaya, acompañado del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, dio el banderazo de arranque al operativo de entrega de equipamiento escolar a escuelas de nivel básico en los 43 municipios de Tamaulipas.

El mandatario estatal señaló que, a través de la Secretaría de Educación, estas acciones buscan fortalecer las condiciones para el aprendizaje mediante la entrega de equipo en beneficio de las escuelas públicas del estado.

“De esta manera nos permiten mejorar los espacios educativos y brindar a nuestras comunidades escolares mejores herramientas para desarrollar sus actividades”, dijo Villarreal Anaya.

Por su parte, el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, expuso que con el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya se mantienen las acciones enfocadas en la educación y el bienestar de niñas, niños y jóvenes.

“Seguimos avanzando con acciones que ponen a la educación y al bienestar de nuestras niñas, niños y jóvenes en el centro de la transformación”, señaló.

El banderazo de arranque para la entrega de equipamiento escolar en escuelas de nivel básico de los 43 municipios del estado se realizó en las instalaciones de la Universidad de Seguridad y Justicia, en Ciudad Victoria.