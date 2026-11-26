El operativo contempla vigilancia de la Guardia Nacional, unidades de auxilio y observadores en carreteras y cruces fronterizos

Con la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, dio el banderazo de inicio al Operativo Paisano de Invierno 2026, que estará vigente del 25 de noviembre al 8 de enero de 2027, con el propósito de garantizar un tránsito seguro a los mexicanos que regresan al país durante la temporada decembrina.

Durante el arranque, el mandatario estatal destacó que Tamaulipas es una de las principales puertas de entrada a México y aseguró que existe coordinación permanente con el Gobierno Federal para recibir a los connacionales.

“Somos la frontera por excelencia, la puerta de México y estamos preparados para que cada nacional encuentre en Tamaulipas un pueblo y un estado con sus autoridades que lo reciben con los brazos abiertos”, expresó Américo Villarreal Anaya, quien destacó el trabajo conjunto con el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante los tres operativos especiales que se realizan cada año.

Por su parte, Jonathan Ávalos Meléndez, subcomisionado jurídico del Instituto Nacional de Migración, señaló que la instrucción del Gobierno Federal es garantizar no solamente facilidades para transitar por las carreteras, sino también certeza jurídica y protección para evitar que los paisanos sean víctimas de extorsiones.

“La atención a nuestros nacionales no debe delimitarse a facilitar el tránsito por territorio nacional, debe significar y darse certeza jurídica, acompañamiento y confianza, confianza de que cuentan con instituciones que los respetan y están aquí para servirles”, manifestó.

Como parte del operativo, los viajeros encontrarán unidades de la Guardia Nacional, vehículos de auxilio y observadores que podrán recibir denuncias ante posibles abusos. Ávalos Meléndez también destacó la importancia económica de los connacionales, al señalar que durante 2025 México recibió 62 mil 472 millones de dólares en remesas, mientras que para este año se estima una cifra de 47 mil 164 millones, lo que representa un incremento proyectado del 2.1 por ciento respecto al año anterior.

En cuanto al tránsito fronterizo, Nuevo Laredo destaca este año como uno de los cruces más utilizados por los paisanos, debido a su mayor percepción de seguridad, mientras que Reynosa registra una menor presencia de connacionales. Sin embargo, el funcionario federal subrayó que el Estado mexicano tiene la obligación de mantener vigilancia y garantizar condiciones seguras en todos los cruces fronterizos.

“Cuando regresen a su tierra, nosotros, el Estado mexicano, tenemos la obligación de recibirlos como lo que son, una parte importantísima de nuestra nación; recibirlos con respeto, con calidez, cercanía y con la dignidad que ellos se merecen”, concluyó.