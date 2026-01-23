Arranca en Saltillo la Verificación Vehicular 2026

Subrayó que más allá del trámite, la verificación vehicular representa un ejercicio de conciencia y educación ambiental

Con el objetivo de fortalecer las acciones en favor del medio ambiente y la salud pública, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio inicio al Programa de Verificación Vehicular 2026.

Durante el arranque, hizo un llamado a la ciudadanía para que aproveche el costo especial de 28 pesos vigente durante el mes de enero para automóviles particulares, como parte de una estrategia que busca fomentar la participación y el cumplimiento responsable.

El presidente municipal destacó que el cuidado del entorno es una prioridad para su administración, al señalar que mejorar la calidad de vida de las y los saltillenses implica atender de manera directa el impacto ambiental que generan los vehículos.

Recordó además que en el último año se destinó una inversión importante para modernizar los centros de verificación, incorporando tecnología de última generación que permite procesos más eficientes y confiables.

Por su parte, el director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, informó que los resultados del programa han sido positivos, al registrar un incremento significativo en el número de verificaciones y un alto porcentaje de aprobación.

Subrayó que más allá del trámite, la verificación vehicular representa un ejercicio de conciencia y educación ambiental. Las autoridades reiteraron que los módulos operan en distintos puntos de la ciudad con horarios accesibles, e invitaron a las y los propietarios de vehículos a cumplir con esta obligación en beneficio del aire que se respira en Saltillo.