Arranca en Reynosa vacunación contra enfermedades de temporada

La campaña se desarrolla en centros comerciales, escuelas, empresas que lo soliciten y unidades de salud de los tres niveles de gobierno

El Distrito de Salud para el Bienestar Número 4 inició el 15 de octubre la campaña intensiva de vacunación contra enfermedades de temporada, con un llamado a la población de Reynosa a proteger su salud ante la llegada del invierno.

Iliana Villarreal Cantú, jefa del Distrito de Salud para el Bienestar Número 4, informó que la jornada contempla vacunas contra la influenza y el neumococo, mientras que las dosis contra COVID-19 estarán disponibles la próxima semana.

“Arrancamos con las vacunas de temporada invernal, que van a ser influenza, neumococo y COVID. Ahorita no la tenemos, pero llega la próxima semana y vamos a tener Pfizer y Moderna”, explicó.

La campaña se desarrolla en centros comerciales, escuelas, empresas que lo soliciten y unidades de salud de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de acercar la vacunación a la mayor cantidad de personas posible.

Villarreal Cantú detalló que la meta es aplicar 81 mil dosis contra la influenza. Actualmente, el distrito recibió una primera remesa de nueve mil vacunas y espera un segundo envío durante la próxima semana.

“Queremos cumplir una meta en el tema de influenza de 81 mil dosis. Ahorita tenemos nueve mil dosis que nos acaban de llegar y es la primera remesa; estamos esperando una segunda remesa la próxima semana. Sin embargo, ya arrancamos con la temporada invernal con esta jornada”, señaló.

La funcionaria destacó que los adultos mayores de 60 años, las personas con enfermedades crónico-degenerativas y las mujeres embarazadas deben acudir prioritariamente a vacunarse, debido al riesgo de complicaciones durante la temporada invernal.

“Que todas las personas de la tercera edad, de más de 60 años, acudan a vacunarse; las pacientes que tengan enfermedades crónico-degenerativas y todas las embarazadas, para cubrir esta temporada invernal y evitar que tengan una complicación”, exhortó.

Las autoridades de salud reiteraron el llamado a la población para aprovechar esta campaña y acudir a los módulos y unidades médicas disponibles para recibir las vacunas correspondientes.