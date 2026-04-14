Arranca en Reynosa la construccion del primer Multicomercial

Este modelo abre la puerta a familias emprendedoras y productores del campo para comercializar directamente sus productos, sin intermediarios.

Un nuevo proyecto impulsado por Grupo Inmobiliario Más de 100 comienza a tomar forma en Reynosa. Se trata del primer Multicomercial, que estará ubicado en el fraccionamiento Villa Diamante, apostando por un modelo innovador para hacer negocios y acceder a productos a precios competitivos.

Steven Handal Canavati explicó que el proyecto busca transformar la experiencia de compra en la ciudad.

“La gente de Reynosa podrá entrar a una plaza comercial y encontrar un macro mercado moderno… desde menudeo para la ama de casa hasta medio mayoreo y mayoreo para comerciantes”, detalló.

El Multicomercial ofrecerá una amplia variedad de productos y servicios, con prioridad en la canasta básica. También integrará áreas de salud, belleza, tecnología y espacios enfocados en el cuidado de la mujer, consolidándose como una opción integral. Este modelo abre la puerta a familias emprendedoras y productores del campo para comercializar directamente sus productos, sin intermediarios.

Por su parte, Estiben Handal Dabdoub destacó el impacto que tendrá este concepto en la economía local.

“Los productores del campo podrán vender directo al público… a precios mucho más económicos, y en un solo lugar encontrarán productos de primera y segunda necesidad, incluso servicios de salud”, señaló.

La colocación de la primera piedra de Multicomercial Reynosa marca el inicio de una oportunidad de inversión para quienes buscan emprender, con locales disponibles a precios accesibles durante la etapa de preventa.

En ese sentido, Jorge Handal Canavati informó que existen diversas facilidades para adquirir un espacio comercial.

“Los locales pueden adquirirse desde aproximadamente 700 mil pesos… con opciones de contado, financiamiento o meses sin intereses”, explicó.

A su vez, Estiben Handal Dabdoub subrayó que se trata de un proyecto incluyente para distintos niveles de inversión.