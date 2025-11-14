Arranca en Reynosa el programa de ofertas del Buen Fin

El edil destacó la importancia de fomentar la cultura de la denuncia, al señalar que existen casos de extorsión y cobro de piso que muchas veces no se reportan

El presidente municipal de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, fue el encargado de dar el banderazo de arranque al programa de ofertas denominado Buen Fin, que este año se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre en todo el país.

Durante el evento, el alcalde dirigió un mensaje a los empresarios y empleados del sector comercial, a quienes exhortó a vencer el miedo y denunciar cualquier intento de delito, especialmente en una temporada en la que aumenta la actividad económica en la ciudad.

El edil destacó la importancia de fomentar la cultura de la denuncia, al señalar que existen casos de extorsión y cobro de piso que muchas veces no se reportan por temor o desconfianza. Subrayó que la participación ciudadana es fundamental para fortalecer la seguridad y proteger la economía local.

Peña Ortiz aclaró que, si bien el municipio no cuenta con una corporación policial propia, sí dispone del respaldo jurídico necesario para apoyar a quienes decidan presentar denuncias ante las autoridades competentes.

Aseguró que el gobierno municipal cuenta con abogados capacitados para orientar y acompañar a las personas afectadas por cualquier tipo de delito.

En esta edición del Buen Fin, más de 1,500 comercios de diversos giros participarán ofreciendo descuentos y promociones.

El presidente municipal invitó a los ciudadanos a realizar compras responsables y a aprovechar las oportunidades que ofrece este programa nacional, el cual incluye una rifa con premios de hasta 250,000 pesos para quienes realicen sus compras con tarjeta de crédito.

Peña Ortiz expresó su deseo de que algún comprador reynosense resulte ganador en esta edición del sorteo y reiteró su llamado a disfrutar del Buen Fin con responsabilidad, contribuyendo al fortalecimiento del comercio local y al desarrollo económico de la ciudad.