Arranca colecta anual 2026 de Cruz Roja Reynosa

La Cruz Roja Mexicana, delegación Reynosa, puso en marcha su colecta anual 2026 con el objetivo de fortalecer la operación de sus servicios de emergencia y garantizar que la atención prehospitalaria continúe brindándose de manera gratuita a la población.

El vocero de la institución, Julián Barajas, informó que los recursos que la ciudadanía aporta de forma voluntaria se destinan directamente a la adquisición de insumos médicos indispensables, como gasas, vendas y material de curación, los cuales son utilizados diariamente por las ambulancias que recorren la ciudad para atender emergencias sin costo alguno para los pacientes.

Recursos cubren operación y mantenimiento

Asimismo, explicó que la recaudación también permite cubrir gastos operativos esenciales para mantener en funcionamiento las unidades de auxilio, entre ellos el mantenimiento de las ambulancias, la compra de aditamentos médicos y el suministro de combustible, lo que garantiza que los servicios no se detengan.

Indicó además que una parte importante de los recursos se utiliza para el equipamiento y la entrega de uniformes al personal paramédico, a fin de que cuenten con condiciones adecuadas para desarrollar su labor y seguir brindando atención oportuna y segura en cada servicio.

Llaman a la ciudadanía a sumarse

Ante el arranque de la colecta anual 2026, la delegación Reynosa hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a esta causa y depositar su apoyo en las ánforas que estarán instaladas en las principales calles y avenidas de la ciudad, al subrayar que cada donativo se traduce en mejores condiciones para atender emergencias y salvar vidas.

