Arranca ciclo escolar en Reynosa con más de 125 mil alumnos

La atención educativa en el municipio estará a cargo de alrededor de 6 mil 700 maestros de preescolar, primaria y secundaria

La escuela primaria José Clemente Orozco, ubicada en el fraccionamiento Ventura, a la salida de Reynosa por la carretera a Monterrey, fue el plantel elegido para realizar el arranque oficial del ciclo escolar. Directivos dieron la bienvenida a alumnos y padres de familia y destacaron la aplicación del modelo humanista de la Nueva Escuela Mexicana en las aulas.

Durante el acto, el director de la institución, Rubén Aguirre Guerrero, destacó que la escuela será un espacio no solamente para adquirir conocimientos académicos, sino también para desarrollar valores y habilidades personales.

“Quiero decirles que esta es su casa. Aquí no solo vendrán a aprender matemáticas, lengua o ciencias; vendrán a descubrir sus talentos, a cultivar la amistad, el respeto, la solidaridad y construir cimientos de sus sueños. En cada maestro encontrarán una guía firme y generosa para acompañarlos en este camino”.

El ciclo escolar inició en Reynosa con poco más de 125 mil alumnos distribuidos en 700 escuelas de educación básica, quienes recibirán 814 mil libros de texto gratuitos para las diferentes asignaturas. La atención educativa estará a cargo de alrededor de 6 mil 700 maestros de preescolar, primaria y secundaria.

Durante la ceremonia, la alumna de quinto grado Miranda Marín realizó, a nombre de los estudiantes, el compromiso de trabajar en conjunto con maestros y padres de familia, además de cuidar las instalaciones y aprovechar el nuevo ciclo escolar.

“Compañeros, los invito a que este año escolar lo vivamos al máximo. Vamos a cuidar nuestra escuela, a trabajar en equipo, a respetar a todos y dar nuestro máximo esfuerzo en cada clase. Que el miedo a equivocarnos no nos detenga, porque en cada error aprendemos algo nuevo. Hagamos que el nombre de José Clemente Orozco nos inspire a pintar un inicio escolar lleno de brillo, esfuerzo y grandes momentos”.

El arranque del ciclo escolar contó con la presencia de autoridades estatales y municipales. Al dirigir su mensaje a los estudiantes, el alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, los exhortó a mantener su preparación académica y aprovechar cada oportunidad para continuar aprendiendo.

“Para poder salir adelante, necesitan todos ustedes aprender y seguir aprendiendo durante el resto de sus vidas. No importa que salgan de la escuela, siempre es un buen momento para seguir aprendiendo”.

Con este acto quedó formalmente inaugurado el ciclo escolar 2026-2027 en Reynosa, marcado por el regreso de miles de estudiantes a las aulas y el compromiso de autoridades, maestros y padres de familia de fortalecer su formación académica y humana. El llamado durante la ceremonia fue a aprovechar las herramientas educativas disponibles y mantener el aprendizaje como una tarea permanente.