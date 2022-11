Arnulfo Rodríguez busca una educación al servicio del pueblo

Candidato a dirigir la sección 30 del SNTE dijo que el objetivo es volver a los tiempos donde había un cariño por servir a la educación

Por: Alfredo Uvalle

Noviembre 25, 2022, 14:35

El candidato a la dirigencia de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Arnulfo Rodríguez Treviño, aseguró que luchará por una educación al servicio del pueblo.

'Yo estoy como la sandía, caladito, los maestros y las autoridades me conocen, ya que resultemos victoriosos nos van a ver, ahorita lo primero es despertar conciencias de lo que estamos haciendo y de lo que estamos pasando, pero vamos a triunfar”, señaló.

Dijo que el objetivo es volver a los tiempos donde había un cariño a la entrega total del servicio por la educación y que buscarán las conquistas logradas en años anteriores, conquistas que están sepultadas y se buscará rescatarlas para que se respete la dignidad de los maestros.

“Que salgan a votar los maestros, que acudan a las urnas y que voten por las mejores opciones pero con libertad, no les voy a fallar, lo más importante en el ser humano es su dignidad y trabajo, vamos a sacudir todo lo que habíamos hecho nosotros y a darle vida, pero necesitamos que los maestros voten y valoren el trabajo realizado”, señaló.

Arnulfo Rodríguez Treviño encabeza la planilla amarilla bajo el lema 'Lealtad al Magisterio'.

Finalmente aseguró que no cuenta con ningún padrino político para llegar a la dirigencia sindical del magisterio tamaulipeco.

“No he tenido ningún padrino para llegar a la dirigencia, mi único padrino es Dios, los maestros y mi trabajo, no traigo ningún recurso, el 18 de Diciembre de 2007 todos estaban contra mi y le ganamos el triunfo a la democracia”, dijo el ex dirigente del SNTE en Tamaulipas.