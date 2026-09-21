Armando Martínez presentará Segundo Informe en Altamira

En materia de desarrollo sostenible, la administración impulsa la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

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El alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, anunció que presentará este lunes su Segundo Informe de Gobierno 2026 respaldado por un paquete de obras estratégicas que transforman la infraestructura del municipio.

El acto tendrá como sede el Complejo Integral Multidisciplinario de Altamira, conocido como CIMA.

La obra es considerada clave para el deporte, la cultura y el bienestar de la población. Cuenta con más de 7 mil 500 metros cuadrados de construcción y capacidad para 4 mil 200 personas, por lo que fue elegida para albergar el informe.

Destacan proyectos estratégicos para Altamira

Entre los proyectos prioritarios de su administración y apoyados por la administración del gobernador Américo Villareal Anaya, destaca la nueva estación de bomberos, enfocada a mejorar la atención de emergencias y fortalecer la seguridad urbana en la zona industrial y habitacional.

En materia de desarrollo sostenible, la administración impulsa la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, infraestructura destinada a sanear y reutilizar el agua y a dar viabilidad ambiental al crecimiento del municipio.

Programa de Obra Pública contempla 32 acciones

A ello se suma la ampliación del Programa de Obra Pública, que abarca 32 acciones diversas. Incluye la construcción y rehabilitación de campos deportivos, la instalación de cubiertas metálicas en espacios públicos, la ampliación y rehabilitación de la ciclovía y la pavimentación de vialidades como las calles Plan de San Luis y Villa Isabel en la colonia Villerías.

La gestión también ha promovido obras de movilidad e inversión privada en la zona centro-sur de la región, como el paso superior vehicular y el proyecto del Hotel Marriott, que fortalecen la conectividad y el desarrollo económico de Altamira.