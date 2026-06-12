Apuesta Comercio de Reynosa por derrama económica futbolera

El sector empresarial espera que el certamen se traduzca en una derrama económica que favorezca a restaurantes, hoteles, comercios y otros negocios locales

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Reynosa mantiene expectativas positivas ante el desarrollo de la fiesta deportiva más grande del mundo, al considerar que puede convertirse en una oportunidad importante para fortalecer la economía local.

El director del organismo, Roberto Cruz Hernández, expresó que existe confianza en que el evento genere beneficios para el comercio y los prestadores de servicios de la ciudad.

“Es una oportunidad importante para poder reactivar la economía con este evento mundial”, señaló.

Indicó que más allá del entretenimiento que ofrece el torneo internacional de futbol, el sector empresarial espera que se traduzca en una derrama económica que favorezca a restaurantes, hoteles, comercios y otros negocios locales.

“Nosotros esperamos que se logre ese objetivo más allá de llevar un entretenimiento a través de un espectáculo deportivo, como es este torneo de futbol”, comentó.

El representante de Canaco agregó que el verdadero impacto se medirá en la capacidad de generar mayores ingresos para los distintos sectores productivos de la frontera.

“Nosotros consideramos importante que haya una derrama económica a nivel local, que se traduzca en mayores beneficios para el comercio y los servicios de la ciudad”, afirmó.

Aunque reconoció que el ambiente previo no ha generado el mismo entusiasmo observado en otros acontecimientos deportivos de gran magnitud, dijo mantener la esperanza de que la afluencia aumente conforme avance la competencia.

“Definitivamente hay reservas de que no se siente la euforia, como en otros eventos que ha habido, pero nosotros esperemos que haya esa afluencia que se está esperando”, manifestó.

Cruz Hernández también subrayó la importancia de que las autoridades implementen medidas de seguridad en los espacios donde se retransmitirán los encuentros, con el propósito de brindar tranquilidad a los asistentes.

“Esperemos que la autoridad implemente los dispositivos de seguridad, para brindarle la confianza a los ciudadanos que acudan a los diferentes espacios donde se va a estar transmitiendo los partidos de futbol”, concluyó.