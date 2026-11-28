El Cabildo avaló un aumento presupuestal de 12.39% para 2027, con recursos destinados a pavimentación, infraestructura, servicios públicos y asistencia social

El Ayuntamiento de Ciudad Madero ejercerá un presupuesto de mil 59 millones de pesos durante 2027, luego de que el Cabildo aprobara el proyecto de ingresos y egresos para el próximo ejercicio fiscal.

La cifra representa un incremento del 12.39 por ciento respecto a los 942 millones de pesos autorizados para 2026, es decir, 116 millones 700 mil pesos adicionales.

El alcalde Erasmo González Robledo destacó que uno de los principales rubros será la inversión pública, con una asignación de 225 millones de pesos para pavimentación de calles, infraestructura educativa, rehabilitación de espacios deportivos y mejoramiento de plazas públicas, con el propósito de atender las necesidades de las diferentes colonias.

En materia de asistencia social, el Sistema DIF Municipal recibirá un subsidio de 57 millones de pesos, mientras que el Instituto Municipal de la Mujer contará con 6 millones 300 mil pesos.

También se contempla dar continuidad a los programas de atención ciudadana, mejoramiento de espacios comunitarios y apoyo a familias en situación vulnerable.

El presupuesto para 2027 también permitirá fortalecer los servicios públicos y las acciones de infraestructura hidráulica, particularmente la limpieza de canales, desazolve de lagunas y mantenimiento del sistema pluvial para prevenir inundaciones.

Con estos recursos, la administración municipal busca ampliar la obra pública y los programas sociales durante el próximo año.