Aprueban 'Cero costos' para negocios en centro de Reynosa

Con el objetivo de facilitar la instalación de nuevos establecimientos y fortalecer la actividad económica en el primer cuadro de la ciudad.

Representantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Reynosa (Canaco Reynosa) expusieron ante autoridades municipales lo complicado que resulta actualmente abrir un nuevo negocio en la zona centro de la ciudad, al señalar que los trámites y altos costos representan un obstáculo para quienes buscan emprender en este sector.

Al respecto, el presidente de Canaco Reynosa, Gildardo López Hinojosa, detalló que los montos para iniciar un negocio varían considerablemente según el giro.

“En área de abarrotes se requieren cerca de 87 mil pesos para abrir un negocio; en una tienda de conveniencia 167 mil pesos; en tiendas de ropa cerca de 66 mil pesos; un supermercado sería lo más caro porque lleva mucha infraestructura y muchas licencias, serían 254 mil pesos, y una discoteca, que ya nos quedamos en el centro de la ciudad sin discotecas y sería un atractivo muy importante para reactivar, nos costaría cerca de 320 mil pesos en gastos”, explicó.

Aprueban programa “Cero costos” para nuevos negocios

Derivado de este planteamiento, el Ayuntamiento de Reynosa, junto con todas las fracciones políticas que lo conforman, aprobó el programa denominado “Cero costos” en la apertura de negocios, con el objetivo de facilitar la instalación de nuevos establecimientos y fortalecer la actividad económica en el primer cuadro de la ciudad.

El presidente municipal, Carlos Víctor Peña Ortiz, dio a conocer que el programa contempla el pago de diversos trámites municipales y estatales para los giros que resulten elegibles.

“Por ejemplo, se les va a pagar el certificado de uso de suelo, licencia de funcionamiento, licencia municipal de medio ambiente, licencia de funcionamiento para establecimientos de bebidas alcohólicas —ese es del Estado—, el generador de residuos sólidos urbanos. Hay varios giros elegibles, como urbano, cultural, gastronómico, comercial, entretenimiento, servicios y hospitalidad, salud y bienestar, servicios médicos, terrazas y bares”, señaló.

Requisitos para acceder al apoyo municipal

Las personas interesadas en abrir un nuevo negocio deberán acudir a la Secretaría de Desarrollo Económico de Reynosa, donde se les brindará la información correspondiente y deberán cumplir con los requisitos establecidos para poder acceder a este programa municipal.

En este sentido, el secretario de Desarrollo Económico, Mauricio Treviño Garza, explicó que la documentación requerida es básica y permitirá verificar que se trate de un nuevo establecimiento y de un giro contemplado en el programa.