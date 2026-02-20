Aprueba Cabildo declarar el Centro de Reynosa como zona histórica

El Cabildo aprobó la aplicación del programa de “cero costos” para la apertura de nuevos negocios dentro del primer cuadro de la ciudad

El Cabildo del Ayuntamiento de Reynosa aprobó que la zona centro de la ciudad sea considerada oficialmente como Centro Histórico, con el objetivo de fortalecer la actividad cultural, turística y económica en este sector de Reynosa.

Durante la sesión, la regidora que preside la Comisión de Cultura respaldó la propuesta presentada por el alcalde, al señalar que desde dicha comisión se mantiene una postura permanente de apoyo a las acciones que representen beneficios directos para la ciudad y para el desarrollo de los sectores productivos.

La regidora Juana Alicia Sánchez explicó que esta declaratoria busca abrir mayores oportunidades para empresarios y microempresarios que desean establecer o consolidar sus negocios en la zona centro, al reconocer que muchos de ellos enfrentan limitaciones económicas derivadas de los trámites y requisitos administrativos.

“En mi caso, como coordinadora de la Comisión de Cultura, siempre vamos a estar apoyando esas buenas obras para bien de la ciudad, principalmente ahorita para los empresarios; cuando nos planteó el alcalde esta propuesta no dudamos en apoyar, porque están pensando y abriendo el abanico para todos estos empresarios y microempresarios que quieren empezar, pero a veces no les alcanza por todos estos trámites”, expresó.

En ese mismo acuerdo, el Cabildo aprobó la aplicación del programa de “cero costos” para la apertura de nuevos negocios dentro del primer cuadro de la ciudad, con la finalidad de facilitar la inversión, incentivar la formalidad y garantizar que más emprendedores puedan instalarse en el ahora Centro Histórico de Reynosa.