Aprueba 73% de aspirantes examen para consejos electorales: IETAM

Se informó que entrevistarán a más de 10 aspirantes por cada consejo, con el propósito de integrar las propuestas para las designaciones

El presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), Juan José Ramos Charre, informó que durante el pasado fin de semana se aplicó el examen de conocimientos a quienes aspiran a integrar los consejos municipales y distritales.

De acuerdo con el funcionario, el 73 por ciento de las personas que cumplieron los requisitos, alrededor de mil 100 ciudadanas y ciudadanos, aprobó la evaluación. Este resultado, señaló, garantiza que habrá suficientes aspirantes para conformar la totalidad de los consejos.

Ramos Charre explicó que en noviembre las consejerías electorales realizarán una intensa etapa de entrevistas. Se entrevistará a 14 aspirantes por cada consejo, con el propósito de integrar las propuestas para las designaciones.

La designación correspondiente está prevista para diciembre. El presidente del IETAM aseguró que el proceso electoral 2026-2027 avanza en tiempo y forma, conforme al calendario establecido y sin contratiempos.