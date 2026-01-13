Aprovecha ladrón vacaciones y saquea sistema eléctrico de escuela

El ladrón ingresó al plantel y robó todo el sistema de pastillas eléctricas, dejando sin servicio a la institución educativa

En el último tramo del ciclo escolar vigente, cuando todo debiera ser paz y tranquilidad tras el regreso del periodo vacacional de invierno, alumnos, maestros y padres de familia de la escuela primaria “El Chamizal”, ubicada en la colonia Granjas Económicas del Norte, se llevaron una desagradable sorpresa.

Durante los días de asueto, un ladrón ingresó al plantel y robó todo el sistema de pastillas eléctricas, dejando sin servicio a la institución educativa.

El presidente de la asociación de padres de familia, Ángel Galicia, explicó que el problema fue detectado cuando el personal regresó al plantel y notó que no funcionaban los climas ni otros equipos eléctricos.

“Cuando llegaron, al no encender los climas y no encender nada se percataron que no había sistema eléctrico, entonces vinieron y checaron y efectivamente no tenían las pastillas, la persona al parecer nos comentan que nos dan indicios que ingresó por el área de acá”, señaló.

De acuerdo con la información recabada, el ladrón ingresó en dos ocasiones al plantel. La última de estas ocurrió el sábado 10 de enero, cuando regresó específicamente para robar todo el sistema de pastillas.

Galicia detalló que en el segundo ingreso el daño fue mayor, ya que el responsable se llevó prácticamente todas las tomas eléctricas relacionadas con los equipos de climatización.

“El sábado 10 aproximadamente, si no me equivoco, nos da la noticia de que volvieron a ingresar y esta vez ya fue el robo masivo de todas las tomas eléctricas de los climas, todas las pastillas, fue en esta otra caja que es otra sección, llegan quitan la tapa y quitan las pastillas, el cableado se mantiene, nada más la persona se llevó lo que es su intención que fue llevarse las pastillas”, explicó.

Afortunadamente, el robo quedó grabado en varias cámaras de videovigilancia instaladas en la escuela.

Algunas de las imágenes fueron distribuidas en redes sociales y otras ya fueron entregadas a la policía para facilitar la identificación del responsable.

Este robo afecta directamente a una población de más de mil alumnos en ambos turnos del plantel, quienes ahora enfrentan afectaciones en sus actividades escolares por la falta de energía eléctrica.

“Por ejemplo, en estos días que vienen los días de clima frío va a afectar, porque si se baja más la temperatura los niños ocupan el clima para la calefacción”, advirtió el representante de los padres.

Los padres de familia ahora piden la colaboración de la ciudadanía para identificar al responsable, quien brincó una barda, rompió la malla ciclónica de una antena que se encuentra dentro del plantel, caminó por el patio de la escuela, pasó por el estacionamiento y después llegó a la zona de circuitos eléctricos para cometer un robo que podría superar los 25 mil pesos en material.

“Si llegan a reconocer a la persona que hizo el robo, ya sea compartiendo los videos en redes sociales, si lo llegan a reconocer por favor que nos den informes para poder hablar con la persona, para que pague su delito”, finalizó.