Aprehenden al presunto feminicida de Karina en Coahuila

Estos hechos ocurrieron presuntamente durante la madrugada del 2 de octubre, dentro de una vivienda de la colonia Las Delicias

Como resultado de las investigaciones por el feminicidio de Karina, de 36 años, elementos de la Policía Investigadora de Tamaulipas, en coordinación con autoridades de Coahuila, detuvieron a Pedro “N”, señalado como probable responsable de su muerte.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que la orden de aprehensión fue cumplimentada el 24 de octubre de 2026, en Ciudad Acuña, Coahuila, por agentes de ambas entidades.

Los hechos ocurrieron presuntamente durante la madrugada del 2 de octubre, en una vivienda de la colonia Las Delicias, en Reynosa. El cuerpo fue localizado por familiares que acudieron a buscar a Karina, luego de varios días sin tener noticias de ella.

Al ingresar al domicilio, ubicado en la calle Blanca, percibieron olores fétidos y encontraron el cuerpo envuelto en una cobija, con múltiples huellas de violencia y en avanzado estado de descomposición.

Detenido queda a disposición de las autoridades judiciales

Tras su detención, Pedro “N” quedó a disposición de las autoridades judiciales para continuar con el proceso correspondiente. Su responsabilidad deberá ser determinada por un juez, bajo el principio de presunción de inocencia.

El caso generó consternación en Reynosa, mientras familiares esperan que el proceso judicial permita esclarecer la muerte de Karina y se haga justicia.