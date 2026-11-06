Apoyarán a productores de sorgo con $9,000 en Matamoros

Señaló que la convocatoria está dirigida a productores de toda la zona norte de Tamaulipas, quienes podrán realizar su trámite en las ventanillas

La Secretaría de Bienestar Social de Matamoros participa en la recepción de documentos para incorporar a productores agrícolas a un nuevo padrón de beneficiarios del programa de apoyo para la adquisición de semilla de sorgo, informó la titular de la dependencia, Perla Medina.

Explicó que este programa contempla un apoyo de hasta $9,000 pesos por productor, equivalente al 50 por ciento del costo de la semilla, con una cobertura de hasta 20 hectáreas. Además, destacó que se trata de un padrón completamente nuevo, por lo que se abre la oportunidad para que agricultores que anteriormente no estaban registrados puedan acceder al beneficio.

Medina señaló que la convocatoria está dirigida a productores de toda la zona norte de Tamaulipas, quienes podrán realizar su trámite en las ventanillas correspondientes de cada municipio.

¿Cuándo termina el registro para el apoyo de semilla de sorgo?

La recepción de documentos inició el pasado 29 de octubre y concluirá el próximo 13 de noviembre. En Matamoros, las oficinas de atención se encuentran en coordinación con el Comité Campesino, donde personal municipal brinda orientación sobre los requisitos.

¿Cuándo entregarán los apoyos a productores agrícolas?

Finalmente, indicó que una vez concluido el periodo de registro, la documentación será enviada a la Secretaría de Desarrollo Rural del estado para su revisión y validación, por lo que todavía no existe una fecha definida para la entrega de los apoyos ni un número establecido de productores beneficiados.