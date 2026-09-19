Apoyan a carpintero tras perder su taller en incendio

El DIF Victoria entregó láminas, despensas y una cortadora de madera a don Rogelio tras el siniestro en la colonia Nacozari.

Tras la lamentable pérdida total de su carpintería debido a un incendio ocurrido hace dos semanas en la colonia Nacozari, la historia de don Rogelio Vázquez Reyna ha movido corazones en Ciudad Victoria.

Gracias a la nota transmitida a través de este mismo espacio de noticias, donde presentamos su caso, ha comenzado a recibir ayuda para salir adelante.

En esta ocasión, el DIF Victoria, encabezado por su presidenta Lucy de Gattás, acudió al domicilio ubicado en el 26 Guerrero y Bravo para hacer entrega de una máquina cortadora de madera, un paquete de láminas, despensas y otros insumos esenciales.

Durante la entrega, la presidenta del DIF destacó la importancia de respaldar a quienes, como don Rogelio, han dedicado su vida al trabajo honesto para sacar adelante a su familia.

“En minutos se le fue su maquinaria... pero venimos a apoyarlo con mucho cariño para que pueda iniciar de nuevo”, señaló.

Como recordaremos, el incendio consumió prácticamente todo su taller debido a la rápida combustión de la madera y solventes almacenados. Aunque afortunadamente no hubo personas lesionadas, el sustento de su hogar quedó reducido a cenizas.

¿Cómo podemos seguir ayudando?

Aunque este apoyo es un gran primer paso, don Rogelio hace un llamado a la solidaridad de los victorenses. Para reanudar su actividad laboral y volver a ser autosuficiente, aún requiere: Herramientas de carpintería (básicas y especializadas) y equipo de taller para continuar con su oficio.

Si deseas sumarte a esta causa y apoyar a don Rogelio a levantarse de esta difícil situación, cualquier donación de herramienta es de gran ayuda.

26 Guerrero y Bravo, Colonia Nacozari

Ciudad Victoria.