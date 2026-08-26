Apoya Américo a Claudia Sheinbaum ante caso Rocha Moya

Ante el tema de Rubén Rocha Moya, el gobernador tamaulipeco llamó a conducirse bajo el marco constitucional y el liderazgo presidencial.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, fue cuestionado sobre el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Expresó que este tema ya es de conocimiento público y reiteró que se adhiere a la postura expresada en el comunicado conjunto emitido por los gobernadores del país.

"Somos respetuosos de las situaciones institucionales y de lo que ha venido opinando nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, y agregó: “Cuyo liderazgo y visión de cómo se deben manejar estas condiciones políticas ha dado siempre buenos resultados en el progreso de nuestro país", señaló.

Se le preguntó su opinión sobre el llamado de la presidenta de México respecto a no anteponer intereses personales sobre los del pueblo, calificando esta visión como fundamental dentro del movimiento de regeneración nacional.