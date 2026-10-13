Aplicarán más de 50 mil vacunas de influenza en Matamoros

La titular Gilma Alcocer hizo un llamado a adultos mayores y enfermos crónicos; se esperan dosis contra COVID-19 en próximos días.

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La Tercera Jurisdicción Sanitaria de Matamoros puso en marcha la campaña de vacunación contra la influenza correspondiente a la temporada invernal, con la disponibilidad inicial de 12 mil dosis y una meta de aplicación superior a las 50 mil vacunas.

La titular de la dependencia, Gilma Alcocer, informó que las dosis ya se encuentran disponibles en el Distrito de Salud y en las 44 unidades de salud distribuidas en la zona urbana y rural del municipio, con el objetivo de proteger a la población ante el incremento de enfermedades respiratorias durante los meses de frío.

Explicó que la campaña está dirigida principalmente a personas mayores de 60 años, menores de cinco años y personas de cualquier edad que presenten enfermedades crónicas o condiciones que puedan aumentar el riesgo de complicaciones, como diabetes, hipertensión y enfermedades autoinmunológicas, así como a quienes requieran tratamientos médicos específicos.

Alcocer señaló que las personas que se encuentren dentro de estos grupos pueden acudir a los centros de salud para recibir la vacuna contra la influenza, por lo que invitó a la población a aprovechar la disponibilidad de las dosis.

Asimismo, indicó que se encuentran a la espera de la llegada de las vacunas contra COVID-19, las cuales se prevé recibir durante los próximos días para complementar las acciones de prevención durante la temporada invernal.

La funcionaria detalló que las 12 mil dosis de influenza fueron recibidas recientemente por parte de la Secretaría de Salud; sin embargo, la meta es superar las 50 mil aplicaciones, por lo que se mantendrá la distribución del biológico en las unidades médicas para facilitar el acceso a la población objetivo.

Finalmente, reiteró el llamado a las personas que forman parte de los grupos prioritarios a acudir a vacunarse y reforzar las medidas de prevención para reducir el riesgo de complicaciones asociadas a las enfermedades respiratorias durante el invierno.