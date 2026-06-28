Aplican multas contra basureros clandestinos en Reynosa

El presidente municipal destacó que las acciones contra los basureros clandestinos continuarán en las colonias de Reynosa

El alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, informó que el municipio comenzó a aplicar multas y clausuras contra personas y predios utilizados como basureros clandestinos, como parte de las acciones para combatir la contaminación en distintos sectores de la ciudad.

El caso más reciente se registró en la colonia Emiliano Zapata, donde vecinos denunciaron la presencia de puntos utilizados para la acumulación ilegal de residuos. Ante esta situación, autoridades municipales realizaron la clausura de estos espacios y aplicaron sanciones a los responsables.

Piden reportar sitios donde se acumulen residuos

El edil señaló que no se permitirá que algunos ciudadanos continúen afectando a las familias que viven cerca de estos lugares, por lo que hizo un llamado a la población para reportar sitios donde se acumule basura o se arrojen desechos en canales y drenes.

Peña Ortiz explicó que la participación ciudadana es fundamental para identificar a quienes generan contaminación y poder actuar mediante los procedimientos correspondientes, con el objetivo de mantener una ciudad más limpia.

El presidente municipal destacó que las acciones contra los basureros clandestinos continuarán en las colonias de Reynosa, luego de que habitantes han señalado diversos puntos donde se presentan estas problemáticas.

Continuarán acciones en colonias de Reynosa

“Estuvimos en la Emiliano Zapata, varios de los vecinos estuvieron denunciando que había basureros clandestinos creados por ciertos vecinos. El día de hoy estamos clausurando, estamos multando a esos predios y a esos vecinos, porque no podemos seguir tolerando que siga habiendo ciudadanos reynosenses que contaminan la ciudad y afectan a todos a su alrededor”, expresó.

Reiteró el llamado a los habitantes para colaborar en la detección de basureros clandestinos y lugares donde se depositan residuos de manera irregular, especialmente en canales y drenes, para evitar afectaciones al medio ambiente y a la salud pública.