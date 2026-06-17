Aplican multas a policías en operativo interno

Vehículos de elementos de Seguridad Pública fueron enviados al corralón por irregularidades, como parte de una estrategia para hacer cumplir la ley

Como parte de una estrategia para reforzar el cumplimiento de la ley y predicar con el ejemplo, autoridades municipales pusieron en marcha un operativo al interior de las instalaciones de Seguridad Pública, donde fueron remolcados vehículos particulares pertenecientes a elementos de Tránsito y de la Policía que se encontraban en situación irregular.

La acción se realizó tras una instrucción girada desde la Presidencia Municipal, lo que derivó en la movilización de grúas para retirar unidades que no contaban con placas vigentes y que además estaban estacionadas en esquinas o en lugares no autorizados.

Durante este primer operativo fueron remolcados cuatro vehículos, cuyos propietarios tuvieron que cubrir las multas y cargos correspondientes para recuperarlos del corralón.

El director de Tránsito y Vialidad, Mario Soria, explicó que las unidades retiradas incumplían con el reglamento vigente y destacó que la medida busca que los propios servidores públicos sean los primeros en respetar la normatividad.

“En el caso de los vehículos remolcados fueron vehículos mal estacionados y que no contaban con sus placas; fueron cuatro. Se va a seguir realizando esto porque si estamos allá afuera, en las calles y avenidas, exigiendo la implementación del Reglamento de Tránsito y Vialidad, también tenemos que exigirlo entre nosotros”, expresó.

El funcionario señaló que el objetivo es enviar un mensaje claro tanto a la ciudadanía como al personal de las corporaciones municipales, en el sentido de que nadie está exento de cumplir con las disposiciones de tránsito.

Asimismo, indicó que los operativos serán más rigurosos en adelante con la finalidad de reducir riesgos de accidentes, mantener el orden en la vía pública y garantizar que todos los vehículos circulen dentro de la legalidad.

Las autoridades informaron que estas acciones continuarán realizándose en oficinas gubernamentales y en distintos puntos de concentración masiva de personas, como parte de una estrategia permanente de vigilancia y cumplimiento de la normatividad vehicular.