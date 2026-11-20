La jornada incluyó dosis contra influenza, COVID-19, neumococo y tétanos; benefició a 525 internos y 25 trabajadores del centro

Un total de mil 120 dosis de vacunas fueron aplicadas a personas privadas de la libertad y trabajadores del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Reynosa, Tamaulipas, como parte de una jornada preventiva para reducir el riesgo de enfermedades estacionales.

La campaña se realizó el 19 de noviembre de 2026, con la participación de personal de la Jurisdicción Sanitaria Número IV, que acudió a las instalaciones penitenciarias para brindar atención médica a la población interna y al personal que labora en el lugar.

Vacunan contra influenza, COVID-19, neumococo y tétanos

Durante la jornada se administraron mil 120 dosis correspondientes a cuatro tipos de vacunas: influenza, COVID-19, neumococo y tétanos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), la actividad fue coordinada mediante el Departamento de Trabajo Social del centro penitenciario y permitió beneficiar a 525 Personas Privadas de la Libertad (PPL), además de 25 integrantes del área administrativa y del cuerpo de custodia.

Con esta intervención, las autoridades buscan reforzar las medidas de prevención sanitaria dentro del CEDES, donde la atención médica representa una parte importante de la protección de los derechos de quienes cumplen una sanción privativa de la libertad.

Buscan garantizar el derecho a la salud en el centro penitenciario

La SSPT indicó que estas acciones forman parte de las medidas para garantizar el acceso a servicios de salud de la población penitenciaria, así como para proteger a quienes desempeñan labores administrativas y de vigilancia en las instalaciones.

La jornada también responde a la necesidad de prevenir enfermedades que pueden incrementar su presencia durante determinadas temporadas del año, mediante la aplicación de vacunas y la colaboración entre las instituciones de salud y seguridad pública.

La dependencia estatal señaló que continuará impulsando acciones de atención sanitaria y prevención al interior de los centros penitenciarios de Tamaulipas, con el propósito de contribuir al bienestar de las personas privadas de la libertad y del personal que trabaja en ellos.