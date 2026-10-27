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Aplican dosis contra la influenza en municipios de Tamaulipas

Por: Alfredo Uvalle

26 Octubre 2026, 21:29

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El sector salud confirmó la llegada de biológicos contra nuevas cepas y exhortó a niños y adultos mayores a acudir a sus clínicas locales.

Aplican dosis contra la influenza en municipios de Tamaulipas

El secretario de Salud de Tamaulipas, Ricardo Guerrero Morales, informó que la campaña de vacunación contra la influenza registra un avance superior al 4 por ciento de la meta, equivalente a poco más de 30 mil dosis aplicadas.

El funcionario señaló que también se aplican vacunas contra COVID-19 y neumococo, mientras que las infecciones de vías respiratorias han mostrado un aumento. Precisó que, hasta la semana epidemiológica 41, se reportan 46 casos de COVID-19 y una defunción.

En cuanto al dengue, indicó que hay más de 64 casos positivos y ninguna defunción; para influenza, lamentó que se hayan registrado ocho fallecimientos.

Guerrero Morales llamó a la población a acudir a los centros y distritos de salud para vacunarse, en especial a las personas adultas mayores y a los menores de cinco años, considerados grupos prioritarios ante la temporada invernal.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, noviembre y diciembre podrían ser más fríos que el año pasado, por lo que recomendó reforzar las medidas de prevención. Aseguró que hay vacunas y medicamentos suficientes en los 12 distritos de salud y confirmó la llegada de dosis de Pfizer contra la nueva cepa de COVID-19.

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