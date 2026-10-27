Aplican dosis contra la influenza en municipios de Tamaulipas

El sector salud confirmó la llegada de biológicos contra nuevas cepas y exhortó a niños y adultos mayores a acudir a sus clínicas locales.

El secretario de Salud de Tamaulipas, Ricardo Guerrero Morales, informó que la campaña de vacunación contra la influenza registra un avance superior al 4 por ciento de la meta, equivalente a poco más de 30 mil dosis aplicadas.

El funcionario señaló que también se aplican vacunas contra COVID-19 y neumococo, mientras que las infecciones de vías respiratorias han mostrado un aumento. Precisó que, hasta la semana epidemiológica 41, se reportan 46 casos de COVID-19 y una defunción.

En cuanto al dengue, indicó que hay más de 64 casos positivos y ninguna defunción; para influenza, lamentó que se hayan registrado ocho fallecimientos.

Guerrero Morales llamó a la población a acudir a los centros y distritos de salud para vacunarse, en especial a las personas adultas mayores y a los menores de cinco años, considerados grupos prioritarios ante la temporada invernal.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, noviembre y diciembre podrían ser más fríos que el año pasado, por lo que recomendó reforzar las medidas de prevención. Aseguró que hay vacunas y medicamentos suficientes en los 12 distritos de salud y confirmó la llegada de dosis de Pfizer contra la nueva cepa de COVID-19.