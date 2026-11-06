Aplica la CFE drones para aumentar cobros de recibos en Tampico

El Instituto Federal de la Defensoría Pública atendió reclamaciones de usuarios por sanciones aplicadas tras revisiones con drones en zonas.

Noventa denuncias contra cobros injustificados de CFE ha recepcionado el Instituto Federal de la Defensoría Pública en Tampico.

Este año se incrementaron las quejas sobre reclamaciones por sanciones impuestas por la Comisión Federal de Electricidad, la mayor parte acumuladas entre los meses de junio al de agosto.

Inspecciones con drones y ajustes millonarios de facturación

Alfonso Trejo Campos, asesor jurídico del Instituto Federal de la Defensoría Pública, dio a conocer que en uno de los casos personal de la comisión acudió con drones a un domicilio, solo para señalarle al dueño que poseía cuatro climas y, basándose en ello, le colocó la tarifa y una sanción.

"Acudió personal de la comisión a un domicilio, cuando llegó, comenzó a usar drones y verificaron que había 4 climas en el domicilio y que, conforme a los climas encontrados, no correspondía al consumo del recibo y le entregaron un ajuste de facturación por un promedio de 175 mil pesos", indicó.

Principales motivos de quejas contra CFE en Tamaulipas

Las quejas en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Tampico y en el estado de Tamaulipas se concentran principalmente en cobros excesivos en los recibos (agravados por el uso de aire acondicionado ante altas temperaturas), apagones y fluctuaciones de voltaje que dañan electrodomésticos, y la tardanza en la reinstalación del servicio.