Claudia Sheinbaum resaltó ante el primer ministro de Australia la inversión de Woodside Energy en Tamaulipas y su impacto en el noreste

El desarrollo del campo petrolero Trión y la construcción del Puerto del Norte de Matamoros fueron mencionados durante la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltara la inversión australiana en el proyecto energético que se desarrolla en aguas profundas del Golfo de México.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, celebró que ambos proyectos fueran incluidos en el diálogo internacional y señaló que representan oportunidades para impulsar la actividad económica y portuaria de la entidad.

La referencia ocurrió durante la reunión bilateral que Sheinbaum sostuvo con el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, en el marco de la cumbre, donde se abordó la colaboración entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la compañía australiana Woodside Energy para desarrollar el campo Trión.

Sheinbaum resalta inversión australiana en aguas profundas

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, durante el encuentro se destacó la participación de Woodside Energy en el proyecto petrolero, cuya operación se realiza en asociación con Pemex frente a las costas de Tamaulipas.

La presidenta mexicana subrayó la relevancia de la inversión para la relación económica entre ambos países y el movimiento productivo que puede generar en el noreste de México.

"La relación entre Australia y México es muy activa. En particular, hay una inversión muy importante de una empresa australiana (Woodside) en el Golfo de México para extraer petróleo de aguas profundas, que está dando muchos resultados y genera además un dinamismo en el noreste de nuestro país", expresó Sheinbaum.

El proyecto Trión contempla la perforación de pozos petroleros en aguas ultraprofundas del Golfo de México y forma parte de la colaboración energética entre México y Australia.

Américo Villarreal destaca proyección del Puerto del Norte

Tras sostener reuniones de trabajo en Palacio Nacional para dar seguimiento a los acuerdos entre instituciones relacionados con la nueva terminal marítima, el gobernador Américo Villarreal destacó la mención de Tamaulipas durante el encuentro internacional.

El mandatario calificó al Puerto del Norte de Matamoros como "una iniciativa de alcance nacional que representa un gran orgullo tamaulipeco".

También señaló que su administración mantiene el seguimiento de los acuerdos necesarios para fortalecer el desarrollo de esta infraestructura sobre la costa del Golfo de México.

"Hoy ha sido mencionado este puerto por la presidenta de la República en esta gran cumbre de la APEC y hoy tenemos este seguimiento para los acuerdos desde el punto de vista interinstitucionales para seguir fortaleciendo este gran proyecto de este nuevo puerto sobre la costa del Golfo de México", expresó.

Puerto de Matamoros registra primer movimiento comercial internacional

Villarreal Anaya recordó que recientemente visitó las instalaciones relacionadas con el campo Trión, donde constató los trabajos de perforación de pozos petroleros en aguas ultraprofundas.

Durante esa visita también conoció la primera actividad de comercio internacional desde el Puerto de Matamoros, luego de que una embarcación trasladara mercancías hasta Brasil.

El gobernador consideró que la referencia a estos proyectos en la reunión entre México y Australia da visibilidad a las iniciativas tamaulipecas y refuerza la importancia de mantener la coordinación institucional para avanzar en su desarrollo.

La participación de Trión y del Puerto del Norte en la agenda de la APEC coloca a Tamaulipas dentro de las conversaciones sobre cooperación energética, inversión y desarrollo de infraestructura entre México y Australia.