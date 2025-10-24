Aparecen con vida joven de Allende desaparecidos en Reynosa

Las víctimas fueron identificadas como Britany Paola Esquivel Oyervides, de 24 años; Iván Alejandro Oyervides Ayala, de 29; y José Luis Garza Guerra, de 27

Los tres jóvenes originarios del municipio de Allende, Nuevo León, que habían sido reportados como desaparecidos en Reynosa, fueron localizados con vida después de varios días sin contacto con sus familiares.

Las víctimas fueron identificadas como Britany Paola Esquivel Oyervides, de 24 años; Iván Alejandro Oyervides Ayala, de 29; y José Luis Garza Guerra, de 27.

Todos presentaban golpes visibles en el rostro y el cuerpo, lo que hace presumir que estuvieron privados de su libertad desde el pasado sábado, día en que se perdió comunicación con ellos.

De acuerdo con la información disponible, los tres jóvenes lograron pedir auxilio en el municipio de Río Bravo, Tamaulipas, donde un familiar acudió para auxiliarlos y trasladarlos de regreso a sus domicilios en Allende, Nuevo León. Fue alrededor de las nueve de la mañana cuando llegaron a sus viviendas, siendo recibidos por sus familiares.

Posteriormente, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León acudieron para trasladarlos ante la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), donde rindieron su declaración y se retiró el reporte de búsqueda.

Sin embargo, en un video que circula en redes sociales, presuntamente grabado en el domicilio de las víctimas, uno de los jóvenes denunció que fueron extorsionados por oficiales de la Fiscalía de Nuevo León.

Según su testimonio, fueron detenidos en un retén ubicado en un punto conocido como “La Vaquita”, donde les exigieron dinero y posteriormente fueron entregados a personas desconocidas, quienes los mantuvieron en cautiverio durante varios días.

Hasta el momento, las autoridades de Nuevo León no han emitido una postura oficial respecto a las acusaciones, mientras la investigación continúa para esclarecer las circunstancias de la desaparición, la agresión y la presunta participación de funcionarios en estos hechos.