Aparecen 73 pelícanos muertos en una semana en Playa Bagdad

De acuerdo con un reporte emitido por la organización ambientalista Conibio Global, en los últimos siete días se han contabilizado 73 ejemplares muertos, con un promedio de entre 10 y 20 aves encontradas diariamente sobre la arena.

Las causas de muerte varían: desde ahogamientos provocados por anzuelos de pesca en alta mar, hasta atropellamientos por cuatrimotos y vehículos que circulan a gran velocidad sobre la playa.

La situación alcanzó un nuevo nivel de gravedad esta semana, cuando fue hallado un pelícano amarrado del pico y las alas, en lo que las organizaciones calificaron como un acto deliberado de crueldad animal.

“Desde hace una semana llevamos el conteo de 73 pelícanos muertos en nuestra playa, la mayoría por ahogamiento causado por la pesca con anzuelos. Hoy encontramos un caso aún más alarmante: un pelícano amarrado del pico y las alas, un acto de crueldad que solo puede provenir de manos humanas. Esto ya no es un accidente… es un crimen contra la fauna silvestre”, denunció Conibio Global en su comunicado más reciente.

Ante la gravedad de los hechos, personal técnico de Conibio en conjunto con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), se encuentra trabajando en la georreferenciación, documentación y entierro de las aves fallecidas.

Además, se han recabado evidencias fotográficas que respaldan las causas de muerte y que serán utilizadas para posibles acciones legales o denuncias públicas.

Las organizaciones han exhortado a las autoridades locales y a la ciudadanía a tomar conciencia sobre el impacto humano en el ecosistema costero, así como a frenar actividades que están afectando gravemente la fauna silvestre.