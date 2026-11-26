Habitantes solicitan a la autoridad sancionen a quien resulte responsable y recuperen este espacio antes de que se convierta en otro tiradero permanente

Un nuevo basurero clandestino apareció en Ciudad Victoria, en el libramiento saliendo de la capital a Monterrey, por el entronque que comunica hacia la carretera a Matamoros, donde se acumula una cantidad enorme de basura a pesar del letrero colocado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente que prohíbe tirar desechos en el lugar.

En el sitio se observan bolsas, escombro, muebles, llantas y hasta animales muertos, con un olor bastante insoportable para quienes transitan constantemente por aquí, un punto que no se había visto así antes y que, después de colocado el anuncio, sigue siendo utilizado quizás aprovechando la noche, para dejar basura y escombro.

Es lamentable que a pesar de que hay anuncios donde se prohíbe literalmente tirar basura, la gente no hace caso, por lo que surge la pregunta de qué es lo que falta, definitivamente una sanción y mayor supervisión por parte de las autoridades.

El problema no es aislado, pues de acuerdo con diagnósticos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), durante 2025 y 2026 se han identificado entre 3 mil 700 y 3 mil 800 tiraderos clandestinos en diferentes puntos del estado, mediante recorridos, análisis satelitales y trabajos de georreferenciación cuyas ubicaciones han sido entregadas a los ayuntamientos para su atención.

La Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas (PAUT), en su exhorto de enero de 2026 a los 43 municipios, reportó incluso un registro de más de 4 mil sitios clandestinos con acumulación de residuos sólidos urbanos en puntos no controlados, recabado mediante supervisiones, denuncias ciudadanas y reportes municipales.

Para Ciudad Victoria no existe un desglose oficial público y consolidado que precise cuántos de esos miles corresponden solo a la capital en 2026, pero las autoridades sí han reconocido basureros recurrentes en la ciudad, incluidos depósitos de escombro en inmediaciones de estaciones de la COMAPA y en colonias como Simón Torres y Vamos Tamaulipas.

La ley sí contempla castigos severos, pues el Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas prohíbe tirar basura, depositar, abandonar, enterrar o quemar residuos de manejo especial y bienes de uso común como caminos, carreteras, derechos de vía, lotes baldíos, predios de propiedad privada y cuerpos o corrientes de agua, de competencia estatal, y en su artículo 305, fracciones A y E, prevé una multa que puede ser de hasta 5 millones 428 mil 500 pesos.

En la práctica, sin embargo, hasta el momento no existe un recuento público, detallado y consolidado de las sanciones aplicadas durante 2026, por lo que las cifras de tiraderos identificados no deben confundirse con el número de infractores sancionados, y la atención institucional se ha concentrado principalmente en los apercibimientos, la limpieza de los sitios y la coordinación con los municipios.

Aunque la legislación contempla sanciones económicas que pueden superar los 5 millones de pesos en los casos más graves relacionados con residuos de manejo especial, históricamente las multas por tiraderos clandestinos han sido poco frecuentes.

Obviamente, de nada sirve que se coloquen tantos anuncios y que se ubiquen también cámaras de vigilancia si nosotros mismos como usuarios no ponemos de nuestra parte, pues si bien es cierto que la vigilancia y supervisión corresponden a la autoridad, nosotros como personas, como ciudadanos, debemos evitar hacer todo esto que ya sabemos que no está permitido, y no hay un lugar de propiedad privada donde diga “se recibe escombro y menos basura”.

Vecinos de este sector solicitan a la Guardia Estatal hacer rondines más constantemente y colocar alumbrado público, porque está oscuro completamente en la noche, haciendo un llamado tanto a la autoridad estatal como a la municipal para que atiendan este desastre, sancionen a quien resulte responsable y recuperen este espacio antes de que se convierta en otro tiradero permanente.