Aparatoso choque contra trailers deja cinco heridos en Altamira

Aparentemente, esto sucedió cuando el conductor del vehículo compacto conducía a exceso de velocidad cuando se impactó contra ambas unidades

Cinco personas resultaron con lesiones graves tras participar en un fuerte accidente vehicular registrado la mañana de este sábado sobre el bulevar de los Ríos, en la zona del puerto industrial de Altamira.

El percance ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando el vehículo en que viajaban tres hombres y dos mujeres, presuntamente a exceso de velocidad, se impactó contra dos camiones de carga, provocando que la unidad particular terminara volcada.

En algunos medios digitales se ha manejado la versión de que los ocupantes regresaban de una fiesta de Halloween y que posiblemente habían ingerido bebidas alcohólicas; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Elementos de Tránsito, Protección Civil y personal de vigilancia del puerto, acudieron al sitio para brindar auxilio a los lesionados y coordinar su traslado a hospitales de la localidad.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.