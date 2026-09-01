Apagones y calor extremo: desafío en escuelas de Reynosa

El Gobierno de Tamaulipas contempla acciones y nuevas inversiones para garantizar el servicio durante esta temporada de calor

El regreso a clases en Reynosa ocurre en medio de un escenario de alta demanda eléctrica, provocado principalmente por las temperaturas extremas y el uso intensivo de equipos de aire acondicionado. La ciudad se encuentra entre las más afectadas por los cortes repentinos de energía, situación que también representa un reto para hogares, comercios, industria y planteles educativos.

Walter Julián Ángel Jiménez, secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, señaló que uno de los principales retos es fortalecer la infraestructura eléctrica mediante un incremento en los recursos destinados a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“El presupuesto inicial hasta el 2028 de la Comisión Federal de Electricidad, que era de mil 250 millones de pesos, pasó a más de 2 mil 800 millones de pesos. Esto es muy importante porque ese dinero se va a invertir en subestaciones, en recalibración de circuitos y en todo lo necesario que fortalezca la confiabilidad. Hay que reconocer que durante muchos años la Comisión Federal vivió una muy mala administración que impidió generar las condiciones de acceso a la energía”.

El funcionario confirmó que las dificultades en el suministro eléctrico se presentan en los 43 municipios de Tamaulipas, aunque reconoció que las afectaciones se han acentuado en las ciudades fronterizas. Ante este escenario, explicó que ya existe un protocolo de atención para responder a las contingencias y agilizar la restitución del servicio.

“Este protocolo nos ha permitido atender casos aquí en Reynosa, en Valle Hermoso, en San Fernando, principalmente en donde se han generado muchas situaciones y también en Matamoros. Hemos venido presencialmente a quedarnos con los vecinos en diferentes demarcaciones de esa zona fronteriza, hasta que la Comisión Federal les vuelva a restablecer el servicio”.

Como parte de las acciones para fortalecer el sector energético, Tamaulipas contempla nuevas inversiones en generación de energía eólica. El secretario informó que recientemente se proyectaron más de 6 mil 280 millones de dólares en nuevas inversiones, principalmente para proyectos eólicos que tendrán como principales destinos Reynosa y Matamoros, además de contemplar otro proyecto para Ciudad Mier.

“Ahorita acabamos de proyectar en un año más de 6 mil 280 millones de dólares de inversión nueva, que son para proyectos de generación eólica y la mayoría viene para Reynosa y Matamoros; hay otro para Ciudad Mier. Son parte de los proyectos que inició la presidenta”.

Actualmente, Tamaulipas cuenta con alrededor de 700 aerogeneradores distribuidos en 13 parques eólicos, de los cuales 10 se encuentran en Reynosa, por lo que la frontera norte se perfila como una de las principales zonas beneficiadas por el crecimiento de la infraestructura energética.

El reto inmediato, sin embargo, permanece en garantizar un suministro confiable durante los periodos de mayor demanda, particularmente en una temporada de calor que mantiene elevados los niveles de consumo y que coincide con el regreso de miles de estudiantes a las aulas.