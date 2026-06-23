Apagones impulsan búsqueda de energía alterna en Matamoros

Esta situación ha sido tema recurrente entre los comerciantes, quienes incluso han buscado acercamiento con proveedores de tecnología como paneles solares

Tras los constantes apagones que se han registrado en Matamoros, el presidente de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Noreste (UCEN), Héctor Javier Castillo Hernández, destacó que el sector ha comenzado a analizar alternativas que les permitan mantener la operatividad de sus negocios.

El líder empresarial explicó que esta situación ha sido tema recurrente entre los comerciantes, quienes incluso han buscado acercamiento con proveedores de tecnología como paneles solares, con el objetivo de reducir la dependencia del suministro eléctrico tradicional.

Paneles solares y baterías como opción para los negocios

Señaló que, además del ahorro en el consumo de energía, actualmente existen sistemas que incluyen baterías de respaldo, las cuales permiten a los negocios continuar funcionando aun cuando se presentan interrupciones en el servicio eléctrico.

Castillo Hernández subrayó que este tipo de soluciones no deben considerarse un gasto, sino una inversión a mediano y largo plazo, ya que brindan mayor estabilidad y protección ante eventualidades como los apagones.

Finalmente, reconoció que aunque la implementación de estas tecnologías representa un reto económico para algunos comercios, también abre áreas de oportunidad para fortalecer al sector y hacerlo más resiliente frente a este tipo de problemáticas.