Apagones golpea en plena ola de calor a Reynosa

En algunos puntos, el sobrecalentamiento de transformadores y otros componentes de la infraestructura eléctrica puede provocar fallas

Los apagones continúan afectando a distintos sectores de Reynosa en medio de la ola de calor extremo que se registra en la región, situación que ha incrementado el uso de aparatos de aire acondicionado y elevado la demanda de energía eléctrica, poniendo bajo presión la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Entre los sectores afectados se encuentra la colonia Reserva Territorial Campestre, donde habitantes de la calle Guillermo Prieto reportaron permanecer sin energía eléctrica desde alrededor de las 3:00 de la tarde de ayer. Los vecinos indicaron que cuentan con el reporte E0406091611 ante la CFE, pero aseguran que continúan sin suministro y no han obtenido respuesta pese a intentar comunicarse nuevamente.

A esta situación se suman reportes de fallas en sectores como Aztlán, la calle 20, colonia Longoria, Rodríguez, Doctores y Emiliano Zapata, además de diversos puntos de la periferia de Reynosa, donde las interrupciones en el servicio se han vuelto constantes.

Aunque las cuadrillas de la CFE trabajan para atender las fallas, la cantidad de reportes registrados durante los periodos de mayor demanda complica la atención inmediata de todos los sectores afectados. El intenso calor obliga a mantener encendidos durante varias horas los equipos de aire acondicionado, lo que incrementa considerablemente el consumo eléctrico y puede generar sobrecargas en la red.

En algunos puntos, el sobrecalentamiento de transformadores y otros componentes de la infraestructura eléctrica puede provocar fallas e incluso daños en los equipos, generando interrupciones que afectan tanto a las familias como a comercios y establecimientos que dependen del suministro para mantener sus actividades.

Ante este panorama, se recomienda a la ciudadanía hacer un uso responsable de la energía eléctrica, evitar mantener encendidos innecesariamente los aparatos de aire acondicionado y otros equipos de alto consumo, así como procurar horarios escalonados para reducir la demanda y contribuir a disminuir la presión sobre la red.

Mientras persistan las altas temperaturas, los habitantes de Reynosa deberán mantener especial atención al consumo eléctrico, en tanto las cuadrillas de la CFE continúan atendiendo los reportes que se acumulan en diferentes sectores de la ciudad.