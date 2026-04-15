Apagones en Matamoros fueron atendidos tras fallas por clima

El Ayuntamiento ha mantenido comunicación constante con la dependencia para dar seguimiento a los apagones registrados en el municipio

El presidente de Matamoros, Alberto Granados informó que, aunque los problemas de suministro eléctrico corresponden directamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Ayuntamiento ha mantenido comunicación constante con la dependencia para dar seguimiento a los apagones registrados en el municipio.

El edil señaló que se tiene conocimiento de sectores que permanecieron sin energía eléctrica por periodos de entre 24 y 36 horas, situación que se originó a raíz de las condiciones climáticas registradas durante los días martes y miércoles.

Ante este panorama, Granados explicó que su administración buscó la manera de apoyar a la ciudadanía a través de la Secretaría de Servicios Públicos, principalmente en labores de gestión y coordinación con la CFE.

Asimismo, destacó que, hasta el momento, el servicio eléctrico ha sido restablecido en su totalidad en las colonias afectadas, por lo que se mantiene vigilancia ante cualquier nuevo reporte que pudiera surgir.