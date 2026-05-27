Anuncian XXII Encuentro Nacional Deportivo CECyTE 2026

El evento se realizará del 8 al 12 de junio en los municipios de Tampico, Madero y Altamira, con la participación de más de 3 mil estudiante

Los secretarios de Educación, Miguel Valdez García, el secretario de Turismo, Benjamín Rodríguez Hernández, así como los directores del Deporte y del ITACE en el estado, presentaron en conferencia de prensa el programa del XXII Encuentro Nacional Deportivo CECyTE 2026, evento que se realizará del 8 al 12 de junio en los municipios de Tampico, Madero y Altamira, con la participación de más de 3 mil estudiantes, con una derrama económica estimada en 20 millones de pesos.

“Vienen de 30 estados del país y no van a estar un fin de semana, van a estar cinco días, que es lo que dura la competencia, porque el deporte forma la disciplina, el carácter y el trabajo en equipo, pero sobre todo se construye comunidad, y que en la nueva escuela mexicana estas acciones son la herramienta fundamental para formar ciudadanas y ciudadanos responsables y con sentido de pertenencia, capaces de trabajar y enfrentar los retos que se les presentan con determinación”, dijo el secretario de educación.

Durante la conferencia de prensa realizada en el Salón Independencia de Gobierno del Estado, mencionaron que las actividades deportivas en las diferentes disciplinas se realizarán en los diversos escenarios del sur del estado, estimando una derrama económica superior a los 20 millones de pesos.

“Fortaleciendo así la actividad económica y turística del sur del estado y hay algo muy importante que vale la pena destacar: este evento también promueve valores fundamentales como el esfuerzo, la disciplina, el trabajo en equipo y la sana convivencia”, dijo el secretario de Turismo.

Este evento nacional deportivo generará una considerable movilidad turística y económica en beneficio de los hoteles, el sector restaurantero, comercios, prestadores de servicios y sectores vinculados al turismo y la economía local.